Royaume-Uni : immersion au Norland College, une école de nounous d’excellence

Au Royaume-Uni, le "Norland College", une école de nounous, est une véritable institution. Elle a gardé le parfum de ses origines, et son prestige attire toujours autant les apprentis.

Ce sont les nounous cinq étoiles, que la haute société s’arrache. Au Royaume-Uni, Norland College forme des "super nanny" depuis plus de 130 ans. L’uniforme est obligatoire, et le téléphone interdit. Dans ce monde feutré, les apprentis apprennent les bonnes manières, mais aussi l’autodéfense. Ces futures nounous d’exception, qui seront peut-être amenées à travailler pour des stars, doivent être prêtes à tout, y compris aux tentatives d’enlèvement. Elles sont ainsi formées à faire des dérapages contrôlés en voiture, mais aussi des sushis ou des pâtes maison.

Des salaires pouvant dépasser 10 000 euros

L’école a été créée en 1892 par Emily Ward, une directrice qui souhaitait protéger aux riches Anglais des gardes d’enfants surqualifiées, afin de remplacer les servantes illettrées de l’époque. Toute l’aristocratie est alors séduite. La nounou de Boris Johnson est sortie de Norland College, tout comme celle des enfants de William et Kate. Deux étudiantes françaises se sont engagées dans le cursus, à plus de 60 000 euros. "On se sent très privilégiées", confie l’une d’elles.

À la clé, les salaires sont excellents. "Le salaire moyen de nos diplômées, un an après la sortie de l’école, est de 3 500 euros par mois. Et avec le temps, cela peut monter à plus de 10 000 euros par mois", assure le Dr. Janet Rose, principale de Norland College. Le taux d’emploi, lui, est de 100 %.