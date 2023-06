Enfants retrouvés en Colombie : comment ont-ils survécu dans la jungle ?

Les miraculés de l’Amazonie, quatre enfants âgés de 1 à 13 ans, sont actuellement hospitalisés à Bogota, après avoir passé 40 jours dans un milieu extrêmement hostile Une aventure qui interpelle tous les spécialistes sur leur résistance et leur capacité d’adaptation dans la jungle.

Ils ont survécu au cœur de la jungle colombienne pendant 40 jours. Comment quatre enfants, âgés entre un et 13 ans, ont-ils pu réaliser cet exploit ? Les quatre frères et sœurs appartiennent à la communauté Uitoto, un peuple indigène. Ils connaissaient très bien la forêt et ses pièges. "On croit beaucoup en la jungle, qui est notre mère. Nous avons toujours gardé espoir", confie leur père, Manuel Miller Ranoque Morales.

La question de l’eau est primordiale

Sur leurs traces, les sauveteurs ont retrouvé des fruits comestibles entamés sur le sol. Pour survivre en forêt tropicale, c’est surtout la question de l’eau qui est primordiale. "On en trouve dans la forêt, mais par définition, elle n’est pas potable. Le risque, c’est d’ingurgiter de l’eau pleine de bactéries", explique Damien Lecouvey, aventurier et membre de la Société des explorateurs français. Dans la jungle, les enfants ont également dû affronter une faune hostile. Autant de pièges déjoués par les quatre enfants miraculés, aujourd’hui hors de danger.