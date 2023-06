Arabie saoudite : foot, tourisme, culture... Comment le pays tente de redorer son image

À coup de centaines de millions, l’Arabie saoudite a envoyé un message à la planète entière en recrutant les stars du football, Karim Benzema et Cristiano Ronaldo. Après avoir été banni d’une partie de la scène internationale, Mohammed ben Salmane, le prince héritier, occupe à nouveau l’espace et multiplie les messages en direction de l’Iran, d’Israël, des États-Unis, de la Russie ou encore de la Chine.

C’est l’histoire d’un prince qui s’offre des stars du football. 60 000 fans pour Karim Benzema à Djeddah (Arabie saoudite), son nouveau club. Avec le sport, l’objectif est de changer d’image. Ne plus être le pays du rigorisme religieux, ennemi des droits de l’homme, mais celui dans lequel les célébrités veulent vivre. Alors l’Arabie saoudite fait des chèques : 200 millions d’euros par an pour Ronaldo et Benzema, du jamais-vu. L’Arabie ambitionne de recruter une dizaine de sportifs dont le Français Hugo Lloris, et veut organiser la Coupe du monde 2030 sur trois pays, avec l’Egypte et la Grèce.

Lionel Messi, ambassadeur du tourisme en Arabie saoudite

Les sportifs sont les meilleurs promoteurs du pays. À l’image de Lionel Messi, ambassadeur du tourisme. Le tourisme, c’est l’autre carte du prince Mohammed ben Salmane, et les projets sont fous : une ville futuriste tout en longueur et en miroir, une station de ski en plein désert ou encore un monument symbole gigantesque. Des projets pour attirer 100 millions de visiteurs, et faire du tourisme une source de revenus.