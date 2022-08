Royaume-Uni : en Ecosse, la nomination d'un homme pour promouvoir la gratuité des tampons et serviettes périodiques fait réagir

Une nomination qui fait du bruit. Le choix d'un homme pour promouvoir l'accès désormais gratuit en Ecosse aux tampons et serviettes périodiques a provoqué mercredi 17 août de nombreuses critiques dans le pays. L'ancienne joueuse de tennis Martina Navratilova a notamment dénoncé une décision "ridicule" sur Twitter. "Est-ce que nous avons jamais essayé d'expliquer aux hommes comment se raser ou prendre soin de leur prostate ? C'est absurde", a-t-elle ajouté.

Have we ever tried to explain to men how to shave or how to take care of their prostate or whatever?!? This is absurd.