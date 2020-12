Royaume-Uni : des milliers de chauffeurs routiers encore bloqués à Douvres

Pour pouvoir quitter le Royaume-Uni, des milliers de chauffeurs routiers ont dû s’armer de patience, jeudi 24 décembre à Douvres. Dans l’attente d’un test PCR négatif au Covid-19, nécessaire pour pouvoir rentrer en France, des queues interminables de camions se sont formées. Alors nombreux sont ceux qui n’auront pas pu arriver à temps chez eux pour le réveillon de Noël. Un chauffeur chanceux se réjouit : "C’est la fête ! Le réveillon sera déjà bien entamé, mais au moins je rentre, c’est super".

Un Noël loin de sa famille

Mais la course contre la montre était ardue. Tous n’ont pas pu se faire tester et ne savent toujours pas quand ils pourront rentrer. Ils seraient autour de 6 000 routiers dans l’attente. "J’ai dû rationner mon eau, je n’ai plus de nourriture, je n’ai jamais vécu une situation comme ça", témoigne l’un d’eux. "Je n’ai même pas l’impression que c’est le soir de Noël, je me sens seul sans ma famille", confie un second. Des ferries ramèneront certains chauffeurs jusqu’à Calais (France).