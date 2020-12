Douvres : certains chauffeurs routiers passeront Noël dans leur camion

D. Schlienger, L. Pekez, C. Madini

Jeudi 24 décembre, quelques heures avant le réveillon, la délivrance est proche pour certains chauffeurs qui pourront embarquer à bord d'un ferry au port de Douvres (Royaume-Uni). Avec comme cadeau de Noël, le billet pour traverser la Manche. Toute la journée, au port, une course contre la montre s'est enclenchée pour sauver le Noël de ces milliers de routiers. Des équipes françaises sont venues à la rescousse des Britanniques pour tester tout le monde le plus rapidement possible.

Passer Noël dans la cabine

Christophe Couvreur, chauffeur, a finalement réussi à passer à temps. "Je suis enfin arrivé à bon port en France. J'ai des frissons, je n'ai pas d'autres mots" confie-t-il, ému. D'autres n'ont pas eu cette chance : des centaines de routiers encore bloqués ont appelé au secours en formant un "Help" ("à l'aide") vu du ciel avec leurs camions. Certains devront passer Noël dans leur cabine. "Je ferai la fête avec mes copains chauffeurs coincés derrière", glisse l'un d'entre eux.