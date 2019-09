Royaume-Uni : des appartements en kit au cœur de Bristol

Avec ses 430 000 habitants, Bristol est la 6e ville d'Angleterre (Royaume-Uni), l'une des plus prisées du pays. La ville est en pleine expansion. Mais quand le jour s'éteint, un étrange ballet nocturne se met en place : un emménagement au moyen d'une grue géante capable de soulever jusqu'à 200 tonnes, non pas pour déposer entre quatre murs des meubles ou des effets personnels, mais des appartements tout entiers, préfabriqués et glissés comme des boîtes qu'on empilerait dans un placard sur mesure.

Dans un immeuble de 1950 dont seule la façade historique tient encore debout, neuf appartements de 23 à 62 m2 sur trois niveaux vont être entreposés. Pas de travaux d'électricité ou de plomberie dans l'immeuble : tout est déjà connecté, et même équipé, par le promoteur. Parmi ces appartements, l'un d'eux, 30 m², se louera environ 1 400 euros par mois, soit 30% de plus que dans un logement similaire dans l'ancien, car plus moderne et plus résistant à l'épreuve du temps, selon le constructeur.

Enrayer la pénurie de logements

Le secret de ce gain de temps se trouve à 110 km de Bristol, dans une usine de Southampton, dans le sud de l'Angleterre, où les appartements sont assemblés par une vingtaine d'ouvriers, tous corps de métier confondus. Pour faire du sur-mesure, il faut d'abord modéliser par ordinateur les futurs appartements. Le coût de fabrication est 20% inférieur à une construction classique, alors que les matériaux et l'isolation sont les mêmes. Ce qui fait la différence, selon l'entreprise, c'est de tout bâtir dans un hangar, de la toiture à la tuyauterie, jusqu'aux moindres finitions sans avoir à affronter les imprévus de chantier. Des chantiers plus productifs, donc, et à moindre coût pour le constructeur, mais en bout de chaîne, des appartements plus chers.

Alors, quel intérêt ? À Bristol, la mairie y voit une façon, au-delà du prix, d'enrayer la pénurie de logements qui frappe la ville, comme l'ensemble du pays. Ces appartements présentent un autre avantage : avec leur bonne isolation, ils pourraient dans les prochaines années aider à réduire les émissions de carbone dans la ville.

Le JT

Les autres sujets du JT