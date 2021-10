Royaume-Uni : ce que l'on sait du meurtre d'un député conservateur, poignardé lors d'une permanence parlementaire

Il s'agit du deuxième meurtre d'un député britannique en cinq ans. David Amess, un élu conservateur de la Chambre des Communes, a été poignardé à mort dans sa circonscription de Leigh-on-Sea (Royaume-Uni), vendredi 15 octobre. Un suspect a été immédiatement arrêté sur place. Franceinfo résume ce que l'on sait de cette affaire.

David Amess a succombé à ses blessures, malgré l'intervention des secours

David Amess, 69 ans, a été poignardé à plusieurs reprises dans l'église méthodiste dans laquelle il recevait ses administrés pendant une permanence parlementaire à Leigh-on-Sea, à environ 60 km à l'est de Londres. Les faits se sont déroulés peu après midi, selon la police locale. "Il a été soigné par les services d'urgence, mais malheureusement est décédé sur place", a-t-elle précisé.

Les forces de l'ordre ont confirmé avoir arrêté un homme de 25 ans. Elles ont souligné qu'elles ne recherchaient "personne d'autre" après cette interpellation, et ont ajouté qu'un couteau avait été retrouvé sur place.

Les services antiterroristes ont été chargés de l'enquête

Le motif de l'attaque était encore inconnu des forces de l'ordre, vendredi 15 octobre dans la soirée. L'enquête "est dirigée par des officiers de la direction antiterroriste" et "il reviendra aux enquêteurs d'établir s'il s'agit ou non d'un acte terroriste", a précisé le chef de la police de l'Essex, Ben-Julian Harrington, au cours d'un point-presse.

La ministre de l'Intérieur, Priti Patel, a par ailleurs "demandé à toutes les forces de police de revoir les dispositions de sécurité pour les députés avec effet immédiat". Elle a rencontré des représentants de la police et des agences de sécurité et de renseignement, et s'est également entretenue avec le président de la Chambre des Communes. Ce dernier a annoncé un examen "dans les jours qui viennent" des mesures de sécurité concernant les parlementaires.

La victime est un élu conservateur, défenseur du bien-être animal

Né dans la banlieue est de Londres en 1952 et issu d'un milieu modeste, David Amess a étudié l'économie et la politique. Il a d'abord été enseignant, puis consultant en recrutement, avant d'entrer en politique. Selon de nombreux parlementaires qui l'ont côtoyé, il était très "dévoué à sa famille" et à son épouse Julia, qui travaillait à ses côtés en tant qu'assistante. Ensemble, ils avaient cinq enfants.

Elu député pour la première fois en 1983, David Amess était membre du parti Tory et fervent défenseur du Brexit, rapporte le Guardian (en anglais). Malgré sa longue expérience parlementaire, il n'a jamais été ministre et restait peu exposé médiatiquement. Très religieux, il était de confession catholique et fermement opposé à l'avortement. Il fut aussi favorable au rétablissement de la peine de mort. Son sujet de prédilection au Parlement était néanmoins le bien-être animal. Il était l'un des rares députés conservateurs favorables à l'interdiction de la chasse au renard.

Dans un ouvrage paru en novembre 2020, David Amess avait évoqué le meurtre de Jo Cox en 2016. La députée europhile avait été assassinée en pleine rue par un sympathisant néonazi, une semaine avant le référendum sur le Brexit. Dans son ouvrage, le conservateur avait affirmé que la travailliste avait été tuée "de la façon la plus barbare qui soit", relate le Guardian. "Nous nous rendons tous disponibles pour nos administrés et rencontrons régulièrement des personnes qui souffrent de problèmes mentaux. Cela pourrait arriver à n'importe lequel d'entre nous", avait écrit David Amess.

La classe politique salue un élu "au grand cœur"

De nombreux membres de la classe politique ont rendu hommage à David Amess, vendredi 15 octobre. "Nos cœurs sont très choqués et tristes aujourd'hui, après la disparition du député Davis Amess, qui a été tué (...) après presque 40 ans au service" de ses administrés et du Royaume-Uni, a déclaré le Premier ministre conservateur, Boris Johnson, dans une brève intervention télévisée. C'est "un jour tragique pour notre démocratie", a abondé l'ancienne cheffe du gouvernement, la conservatrice Theresa May, dans un tweet.

"He was one of the kindest, nicest, most gentle people in politics"



PM Boris Johnson pays tribute to Sir David Amess, who was killed after being stabbed in his constituency: "We’ve lost today a fine public servant and a much-loved friend & colleague"https://t.co/ItKZ7yxQQo pic.twitter.com/VQ0erq280r — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 15, 2021

Sur Twitter, le ministre de la Justice Dominic Raab a loué le "grand cœur" de l'élu et sa "grande ouverture d'esprit, y compris envers ceux avec qui il n'était pas d'accord". L'ancien ministre conservateur de la Santé, Matt Hancock, a confié que David Amess avait été son "mentor" lorsqu'il avait fait son entrée au Parlement, ajoutant qu'il était "toujours altruiste et avait du temps pour tout le monde". "C'était un homme bon et doux, il faisait preuve de charité et de compassion envers tous", a aussi décrit le ministre du Logement Michael Gove.

"Il était très apprécié des députés et du personnel, et au cours de ses presque quatre décennies ici, il s'est bâti une réputation de gentillesse et de générosité", a réagi dans un communiqué le président de la Chambre des Communes, Lindsay Hoyle. Les drapeaux ont été mis en berne vendredi en son honneur, à Westminster ainsi qu'à Downing Street, la résidence du Premier ministre.

Un hommage ému a également été rendu à David Amess vendredi soir, dans une église de Leigh-on-Sea, en présence d'une centaine de personnes. Des fleurs ont été déposées près de sa permanence parlementaire.