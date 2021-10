Royaume-Uni : un député conservateur poignardé à plusieurs reprises

Un député conservateur britannique, David Amess, a été poignardé à plusieurs reprises, vendredi 15 octobre, lors d'une permanence parlementaire qu'il tenait dans une église de sa circonscription à Leigh-on-Sea (Royaume-Uni), à l'est de Londres, selon un conseiller municipal et des médias locaux.

La police locale a été alertée d'une attaque à l'arme blanche à Leigh-on-Sea peu après midi, heure locale, a-t-elle précisé sur Twitter. "Un homme a été arrêté peu de temps après et nous ne recherchons personne d'autre", a précisé cette même source.

A man's been arrested following an incident in #LeighonSea.



We were called to reports of a stabbing in Eastwood Rd North shortly after 12.05pm.



A man was arrested shortly after & we're not looking for anyone else.



We'll bring you more info when we have it. pic.twitter.com/U3dU7btoz7