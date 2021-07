Royaume-Uni : Boris Johnson confirme la levée des restrictions le 19 juillet

Les Britanniques s’apprêtent à franchir la dernière étape du déconfinement. Alors que celle-ci était initialement prévue le 21 juin dernier, elle a été décalée d’un mois à cause de la propagation du variant Delta. "Elle est cette fois confirmée pour le 29 juillet par Boris Johnson, précise Mathieu Boisseau, correspondant au Royaume-Uni. À partir de lundi, pour les Anglais, plus de masques obligatoires en intérieur, plus de distanciation sociale, plus de jauges dans les salles de spectacle, lieux culturels ou les stades. Les boîtes de nuit peuvent reprendre leur activité."

Une levée des restrictions qui interroge

Le masque deviendra désormais recommandé. Mais cet allègement généralisé des règles en vigueur peut interroger, comme l’explique le journaliste sur franceinfo. "Il y a presque 35 000 nouveaux cas par jour, à cause du variant Delta. Les autorités gardent toute leur confiance dans la vaccination. Le gouvernement pense que la situation devrait rester sous contrôle, mais c’est un pari qui n’est pas certain." Pour les Britanniques, c’est un retour à la vie normale.