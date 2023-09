Visite de Charles III en France : le souverain dînera à Versailles et participera à une rencontre sur le climat avec Emmanuel Macron

Le roi du Royaume-Uni doit se rendre dans l'Hexagone du 20 au 22 septembre, après le report de sa visite en mars, en plein mouvement social contre la réforme des retraites.

On en sait (un peu) plus sur la venue du nouveau roi Charles III en France, du mercredi 20 au vendredi 22 septembre. L'Elysée annonce, mercredi 6 septembre, qu'un entretien entre le souverain et Emmanuel Macron aura bien lieu au palais de l'Elysée en plus d'un dîner d'Etat au château de Versailles. Sont aussi prévues une cérémonie de ravivage de la flamme et un dépôt de gerbe sur la tombe du soldat inconnu, sous l'Arc de triomphe, à Paris.

Autre détail communiqué par l'Elysée : Emmanuel Macron et Charles III "prendront part à une rencontre consacrée à la finance climat et à la préservation de la nature". Des "acteurs français et britanniques du secteur privé" seront également de la partie. Il s'agira de la sixième visite officielle d'un souverain britannique en France depuis 1957, comme le rappelle l'Elysée, la dernière remontant à 2014.

"Un honneur fait à la France"

L'organisation précise de ce programme n'a pas été dévoilée. "Cette visite constitue un honneur fait à la France et illustre la profondeur des liens historiques qui unissent nos deux pays", se félicite la présidence.

Initialement prévue du 26 au 29 mars, la visite de Charles III avait été reportée à la dernière minute, alors que la mobilisation contre la réforme des retraites battait son plein en France. Quelques jours avant l'arrivée prévue du monarque, plusieurs dizaines de personnes avaient été blessées dans les manifestations et la mairie de Bordeaux, une des villes au programme de la visite du roi, avait été prise pour cible.