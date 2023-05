Couronnement de Charles III : invités, dispositif de sécurité, heures-clés... Ce qu'il faut savoir de la cérémonie

À quelques heures de la cérémonie, on vous récapitule ce qu'il faut savoir sur cet événement historique.

Ce sera probablement l'un des évènements les plus suivis cette année. Ce samedi 6 mai, Charles III sera officiellement couronné roi, et Camilla reine Consort. 2 300 invités sont attendus pour l'évènement à l'abbaye de Westminster, sans compter les milliers de Britanniques qui célèbreront l'évènement dans les rues du pays, malgré l'impopularité du roi. On fait le point sur ce que l'on sait déjà de la cérémonie, à quelques heures du début des festivités.

2 300 invités, et des absents

Il y aura beaucoup, beaucoup de monde pour assister à cet évènement d'Histoire, près de 70 ans après le couronnement d'Elizabeth II, le 2 juin 1953. Et si la liste des invités est longue – Emmanuel Macron notamment fera le déplacement – la focale se porte aussi sur les absents. Meghan Markle, Joe Biden... On fait le point ici sur les présents et les absents.

Un événement sous très haute surveillance

Pour la sécurité de ces VIP et pour celle des centaines de milliers de spectateurs, Londres est placée sous très haute surveillance. 9 000 policiers sont mobilisés pour cette seule journée. On les verra dans les rues, sur les toits et même dans les égouts. "Toute personne qui perturbera les célébrations sera rapidement interpellée", promet d'ailleurs la MET, la police de la capitale britannique. Près d'un million de caméras de surveillance seront aussi utilisées par les forces de l'ordre londoniennes.

Les uniformes n’auront parfois même pas besoin d’attendre un méfait pour intervenir puisqu’à titre exceptionnel, ils vont utiliser la reconnaissance faciale immédiate. Toute personne sous le coup d’un mandat d’arrêt ou suspectée d’une infraction dont le visage se trouve dans les fichiers pourra être arrêtée.

Les forces de l’ordre vont également profiter d’une loi tout juste promulguée. Elle leur permet notamment de saisir du matériel qui pourrait servir à s’enchainer, avant même qu’il soit utilisé. Des méthodes et un dispositif que dénoncent de nombreuses associations empêchées selon elles de s’exprimer dans le calme et en respectant la loi.

Les heures-clés de la cérémonie

La cérémonie du couronnement va durer deux heures, soit une de moins que celle d'Elizabeth II il y a 70 ans. Tout est évidemment extrêmement codifié mais le nouveau monarque a tenu à raccourcir et moderniser. Les membres féminins du clergé notamment seront beaucoup plus visibles. On verra aussi une ouverture aux autres cultes, différent de la religion anglicane. D’ailleurs le Premier ministre Rishi Sunak, de confession hindoue, lira un texte religieux. Le déroulé intégral de la cérémonie est à lire ici.

11h20 (heure française) : Un premier frisson parcourra la foule à côté de Buckingham. C’est l’heure précise à laquelle le carrosse sortira du Palais pour rejoindre Westminster.

12h00 : Début officiel de la cérémonie, divisée elle-même en plusieurs parties. D’abord la reconnaissance : il s’agit en fait de présenter le roi au peuple. Ensuite viennent le serment puis l’onction et enfin l’investiture, c’est l’instant du couronnement à proprement parler.

Vers 13h00 : L’archevêque de Canterbury placera la couronne de Saint Edouard sur la tête du roi, qui sera vêtu à cet instant d’un manteau doré. Les cloches de l’abbaye se mettront à sonner, des coups de feu seront tirés à travers tout le pays.

Ce sera ensuite au tour de Camilla d’être couronnée dans un cérémonial plus simple et plus bref.

15h30 : Le couple royal est attendu au balcon du Palais de Buckingham pour saluer la foule, après avoir quitté Westminster et retraversé Londres dans le 'gold state coach' un carrosse entièrement doré, vieux de 260 ans et paraît-il très inconfortable.