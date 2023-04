Couronnement de Charles III : début des préparatifs pour un week-end historique

A. Bouleis, L. Soudre, C. Madini

Samedi 6 mai, le monde entier aura les yeux rivés sur Londres pour le couronnement de Charles III. C’est la dernière ligne droite pour les préparatifs de cette cérémonie historique.

C’est une petite bourgade tranquille au sud de Londres (Royaume-Uni), qui vient de se transformer en base arrière des répétitions du couronnement. Plusieurs centaines de militaires passent en revue les déplacements millimétrés qu’ils reproduiront dans six jours, en plein centre de Londres. Si les 6 000 militaires savent précisément ce qui les attend à Londres, les chevaux eux n’en ont pas encore la moindre idée. Leurs cavaliers doivent les calmer, et les préparer à l’ambiance survoltée.



La pierre du destin vient d'arriver d'Écosse

Près du palais de Buckingham, la foule n’a pas encore envahi les gradins. Mais certains ont décidé de prendre de l’avance, et commencent déjà à dormir dehors. "Nous voulions avoir une bonne place, car nous pensons qu’il va y avoir beaucoup de monde, et c’est une chose qui n’arrive qu’une fois dans une vie", dit Carol Foster, campeuse sur le Mall. Dans l’abbaye de Westminster, la pierre du destin, qui sert au couronnement des rois depuis plus de mille ans, vient d’arriver d’Écosse, où elle était conservée.