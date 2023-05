"Cela m’a rendu très fière d’être anglaise" : le concert pour le couronnement de Charles III enthousiasme les spectateurs

Le château de Windsor a vécu une ambiance de festival, dimanche soir, pour le concert du couronnement de Charles III. Retransmis en direct à la télévision, il s’agissait de l’un des grands rendez-vous du week-end des Britanniques.

Le moment le plus fort de la soirée n’aura pas été la prestation d’un artiste ou le discours de l’une des nombreuses personnalités mais une prouesse technique et artistique. Une baleine émerge derrière la scène et s’élève comme si elle nageait dans le ciel obscur, dimanche 7 mai, lors du concert à Windsor pour le couronnement de Charles III. Ce sont des drones lumineux qui lui donnent vie. L’engagement écologique du roi vient d’être évoqué. La silhouette bleue tourne sur elle-même, juste derrière se dessinent les tours du château. Le public est ébahi.

>> EN IMAGES. Couronnement de Charles III et Camilla : quatre moments cocasses repérés lors de la journée de festivités

Au lendemain de leur couronnement, Charles III et Camilla ont organisé, dimanche, une réception privée au château de Windsor et notamment un concert où 20 000 spectateurs se sont rassemblés. Au programme, il y avait notamment les chanteurs américains Lionel Richie et Katy Perry, le pianiste chinois Lang Lang, le ténor italien Andrea Bocelli. Un peu plus tôt, le prince William, fils du roi, a évoqué Elisabeth II sur scène : "Comme disait ma grand-mère quand elle a été couronnée, les couronnements sont des décorations de nos espoirs pour le futur. Et je sais qu’elle est là-haut, gardant un œil affectueux sur nous. Elle serait une mère fière."

Entre kitsch et grandiose

Katy Perry enflamme la foule, et des clips gênants s’enchaînent sur les écrans pour vanter les innombrables mérites du monarque. On apprend ainsi qu’il est un peintre brillant, un musicien doué, un sportif accompli. On ne sait plus alors si c’est Charles qui est honoré ou un super héros. Et puis un avion apparaît à l’image, Tom Cruise aux commandes. "De pilote à pilote, votre majesté, vous pouvez être mon équipier n’importe quand", lance l'acteur américain.

Drapeaux à la main, les spectateurs survoltés se régalent, habitués à cette famille royale qui oscille entre kitsch et grandiose. "Cela m’a rendue très fière d’être anglaise", s'enthousiasme Wendy.

"C’était incroyable de voir le roi si près de moi. Je ne savais plus où regarder : un peu la scène, un peu le roi. Mon regard naviguait tout le temps entre les artistes et la tribune, un mélange des deux." Wendy, spectatrice à franceinfo

Le groupe britannique Take That s’est reformé pour clore ce concert. Un vieux boys band, sans doute pas la meilleure idée, mais les stars comme Adele, Paul McCartney, Ed Sheeran ou Elton John n’avaient pas pu se rendre disponibles pour cette occasion.