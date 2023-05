DIRECT. Couronnement de Charles et Camilla : des milliers de déjeuners de voisinage prévus au Royaume-Uni, ainsi qu'un grand concert au château de Windsor

Ce qu'il faut savoir

Après le couronnement historique du roi Charles III et de la reine Camilla, place à la fête. Des milliers de déjeuners de voisinage sont prévus au Royaume-Uni, dimanche 7 mai. Par ailleurs, le couple royal de 74 et 75 ans organise une réception privée au château de Windsor avant d'assister au concert où se produiront notamment Lionel Richie et Katy Perry, le pianiste Lang Lang, le chanteur d'opéra Andrea Bocelli. Toutefois, aucune tête d'affiche de la chanson britannique ne sera présente lors de l'événement où sont attendues quelque 20 000 personnes. Suivez notre direct.

De Bruxelles à Washington, des félicitations en cascade pour Charles III. Parmi les messages envoyés au souverain, le président américain, Joe Biden a salué la "longue amitié" américano-britannique. Ce couronnement "est un témoignage de la force durable de la monarchie britannique, un symbole de stabilité et de continuité", a pour sa part déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sur Twitter.

La police britannique a déclaré avoir arrêté 52 manifestants en marge de la cérémonie. Les autorités ont appréhendé des dizaines de militants écologistes qui prévoyaient des actions sur le trajet de la procession royale. Les forces de l'ordre ont également arrêté au moins six militants antimonarchistes qui avaient organisé une manifestation à Trafalgar Square.

Une cérémonie religieuse grandiose. Devant près de 2 300 invités, l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, a déposé la couronne de Saint-Edouard sur la tête de Charles III. Peu avant, le souverain a prêté serment de servir ses sujets et de protéger l'Eglise d'Angleterre dont il est le chef suprême. Il a reçu l'onction, protégé des regards par des paravents. A l'issue de cette cérémonie, Charles III et Camilla sont retournés vers le palais de Buckingham dans le Gold State Coach, un carrosse doré utilisé à chaque couronnement.