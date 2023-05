En images Couronnement de Charles III et Camilla : quatre moments cocasses repérés lors de la journée de festivités

Le coup de sang d'un cheval, un enfant royal qui s'ennuie pendant la cérémonie, une tribu qui rend hommage à Charles III... Franceinfo a fait une sélection de moments étonnants survenus samedi.

A l'issue d'une journée historique au programme millimétré, samedi 6 mai, le roi Charles III et la reine Camille ont été couronnés à Londres (Royaume-Uni), huit mois après la mort de la reine Elizabeth II. L'abbaye de Westminster, où l'archevêque de Canterbury a remis les insignes royaux à Charles III, a été le théâtre d'une cérémonie grandiose, solennelle et splendide. Des moments pas tout à fait prévus et parfois un peu amusants ont tout de même marqué la journée. Franceinfo en a fait une petite sélection illustrée.

1 Un cheval qui se cabre pendant la procession

Lors du chemin retour entre l'abbaye de Westminster et le palais de Buckingham, un cavalier a brièvement perdu le contrôle de son destrier. L'animal a reculé brusquement et heurté la foule, percutant quelques gardes et membres du public. L'incident s'est produit alors que le cortège suivait le carrosse doré, le Gold State Coach, qui ramenait le roi Charles III et la reine Camilla au palais après la cérémonie religieuse.

Un cheval recule et percute des membres du public lors de la procession du couronnement du roi Charles III et de la reine Camilla, le 6 mai, à Londres (Royaume-Uni). (SEBASTIEN BOZON / POOL / AFP)

2 Une tribu du Pacifique qui rend hommage à Charles III

La palme de la fête la plus étonnante pour le couronnement de Charles III revient haut la main à Tanna, une île volcanique au sud de l'archipel du Vanuatu, qui considère que le père du roi, le prince Philip, était un dieu. L'origine de cette croyance n'est pas expliquée clairement, mais reposerait, selon les anthropologues, sur une ancienne prophétie prévoyant le retour d'un fils de l'île à peau blanche. Or, le prince a visité l'île dans les années 1970.

L'île a donc célébré à sa façon, loin du faste de Westminster, le couronnement du souverain. Rassemblés dans les collines à la végétation tropicale, un millier d'hommes, femmes et enfants, habillés de pagnes, ont dansé et chanté, avant un banquet des meilleurs plats locaux accompagnés de kava, une boisson piquante et légèrement alcoolisée faite à partir de racines et qui fait partie des traditions du Pacifique.

Des villageois de Iaohnanen et Yakel, sur l'île de Tanna au Vanuatu, posent avec un portrait du roi Charles III, le 6 mai 2023. (BEN BOHANE / AFP)

3 Le prince Louis qui s'ennuie

La cérémonie religieuse a duré deux heures et le jeune prince Louis, fils de la princesse Kate et du prince William, n'a pas camouflé son ennui. Dans l'abbaye de Westminster, il était assis au premier rang et les photographes ont pu immortaliser ses moments d'égarement, entre bâillement et concentration sur le plafond. Selon le quotidien britannique The Telegraph, le jeune prince de 5 ans seulement a pu bénéficier de pauses pendant la cérémonie.

Le prince Louis pendant la cérémonie religieuse du couronnement du roi Charles III, son grand-père, le 6 mai 2023, dans l'abbaye de Westminster, à Londres (Royaume-Uni). (YUI MOK / POOL / AFP)

4 La chanteuse Katy Perry qui peine à trouver sa place

La chanteuse américaine Katy Perry, qui donnera un concert dimanche pour clôturer ce week-end de festivités, était aussi prévue à l'abbaye de Westminster pour la cérémonie religieuse. La malheureuse, tout de rose vêtue, a erré de longues minutes dans l'édifice à la recherche de son siège. Elle a eu ce tweet amusé, samedi en fin d'après-midi : "Au fait, les gars, ne vous inquiétez pas, j'ai trouvé mon siège !"