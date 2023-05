Dans la foulée, des trompettes ont retenti et des coups de canon ont été entendus, samedi, aux quatre coins du Royaume-Uni ou tirés depuis des bateaux de la Royal Navy en mer.

"God Save The King". Le roi Charles III a officiellement été couronné samedi 6 mai, dans l'abbaye de Westminster, à Londres (Royaume-Uni). L'archevêque de Canterbury Justin Welby a déposé la couronne de Saint-Edouard sur la tête du nouveau souverain.

Vêtu d'une simple chemise en lin blanc, le roi avait peu avant reçu l'onction à genoux, protégé des regards par des paravents brodés, pendant que retentissait le fameux Zadok The Priest d'Haendel. Il a réapparu aux yeux de l'assistance et des centaines de millions de téléspectateurs attendus, pour revêtir la "supertunica", manteau de soie scintillant d'or, puis le manteau impérial, en étoffe d'or.

Camilla ensuite bénie et couronnée

L'étole royale sur les épaules, le gant du couronnement en cuir blanc enfilé sur une main, un sceptre dans chaque main, le roi a ensuite reçu la couronne de plus de deux kilos, utilisée pour tous les couronnements depuis 1661. "God Save The King!", s'est exclamé l'archevêque de Canterbury, repris par l'assemblée.

Des trompettes ont retenti et des coups de canon ont été entendus aux quatre coins du Royaume-Uni ou tirés depuis des bateaux de la Royal Navy en mer. Son héritier William, agenouillé, a ensuite prêté allégeance à son père. Camilla, 75 ans, la deuxième épouse de Charles, a ensuite été bénie et couronnée.