Rishi Sunak Premier ministre : l'Inde entre fierté et prudence

Rishi Sunak, 42 ans, est devenu ce lundi 24 octobre le plus jeune Premier ministre de l'histoire contemporaire du Royaume-Uni. Mais aussi le premier de couleur et d'origine indienne, et ce 75 ans après la prise d'indépendance de l'Inde vis-à-vis de la Couronne. Son pays d'origine regarde cette ascension fulgurante avec un mélange de fierté et de précautions.

Hasard du calendrier, l'ex-ministre des Finances a remporté la course à Downing Street le jour de Diwali, la fête des lumières et du renouveau en Inde. Selon Harsh Pant, chercheur en politique internationale à la Observer Research Foundation, c’est le résultat d’un long changement : "Le pouvoir politique de la diaspora indienne devient plus visible qu’avant. Il est clair qu’à présent, les Indiens transforment leur influence économique traditionnelle en influence politique".

Nés en Inde ou d'origine indienne, ses grands-parents ont émigré d'Afrique orientale vers le Royaume-Uni dans les années 1960. L'origine indienne du Premier ministre britannique va t-elle adoucir les relations avec l'Inde ? Pas sûr, surtout concernant le traité de libre échange qui devait être signé ces jours-ci entre les deux pays. Le texte doit, entre autres, faciliter l’immigration dans les deux sens.

Warmest congratulations @RishiSunak! As you become UK PM, I look forward to working closely together on global issues, and implementing Roadmap 2030. Special Diwali wishes to the 'living bridge' of UK Indians, as we transform our historic ties into a modern partnership.