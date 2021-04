Obsèques du prince Philip : Meghan Markle a suivi la cérémonie depuis les Etats-Unis

Meghan Markle, l'épouse du prince Harry, n'était pas présente aux obsèques du prince Philip, samedi 17 avril. Elle est restée chez elle et a suivi la cérémonie depuis les Etats-Unis.

Meghan Markle, l'épouse du prince Harry, n'a pas assisté aux obsèques du prince Philip, samedi 17 avril. "Meghan Markle a suivi la cérémonie de sa résidence de Montecito à Santa Barbara, à 150 kilomètres de Los Angeles", explique le journaliste France Télévisions, Loïc de la Mornais, en duplex depuis Washington (Etats-Unis) pour le 20 Heures de France 2. "Elle n'est pas venue aux funérailles, elle a fait envoyer une couronne de fleurs avec un mot manuscrit à l'adresse de la reine Elizabeth et de la famille royale."

Un voyage en avion déconseillé par ses médecins

Meghan Markle est enceinte de son deuxième enfant. "Elle doit accoucher d'une petite fille cet été et ses médecins lui ont déconseillé de prendre l'avion, même si elle avait pris l'avion plus tardivement que cela pour son premier enfant", poursuit le journaliste. "C'est une excuse qui tombe à point", analyse Loïc de la Mornais, car les relations de la duchesse et du prince Harry avec la famille royale semblent compliquées depuis une interview choc menée par Oprah Winfrey.