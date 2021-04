Obsèques du prince Philip : derniers préparatifs avant la cérémonie

Les obsèques du prince Philip auront lieu en petit comité, comme il le souhaitait. "Le prince Philip ne voulait pas de grande cérémonie, et bien le contexte sanitaire va rendre ces obsèques encore plus intimistes que prévu", Indique la journaliste France Télévisions Nathalie Perez, en duplex depuis Londres (Royaume-Uni), vendredi 16 avril. "Pour commencer dans le château de Windsor, sans public, une procession conduite par le prince Charles, derrière le cercueil", détaille-t-elle ensuite.

William et Harry séparés par un cousin

Les princes William et Harry seront présents "sur la même ligne mais séparés par un cousin, ce qui alimente les rumeurs de mésentente entre les deux frères", ajoute Nathalie Perez. "La reine rejoindra les 30 invités, seulement la famille, pas de chef d'Etat étranger, à l'intérieur de la chapelle", et sera pour des raisons sanitaires seule au premier rang. Masques et distanciation seront obligatoires pour tous. "Le duc d'Edimbourg a orchestré soigneusement tous les détails de cette cérémonie qu'il souhaitait militaire, il a même choisi le véhicule qui transportera sa dépouille, un Land Rover spécialement aménagé pour l'occasion", conclut la journaliste.