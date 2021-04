Obsèques du prince Philip : derniers préparatifs au château de Windsor

Derrière les grilles du château de Windsor, au Royaume-Uni, la cérémonie d’adieu au prince Philip se prépare dans l’intimité, vendredi 16 avril. A cause de la crise sanitaire, notamment, cette page de l’histoire se déroulera devant la télévision, et aucun attroupement de masse n’est attendu aux abords du château. Un hommage militaire est prévu, voulu par le prince Philip, et les dernières répétitions ont eu lieu à la veille de ses funérailles.

Le prince Philip avait tout prévu

"La crise sanitaire va rendre encore plus intimiste la cérémonie de demain, explique la journaliste Nathalie Perez, en direct depuis Windsor. Le prince Philip avait tout préparé dans les moindre détail." Ses médailles militaires, les textes religieux, et même un étonnant véhicule dessiné spécifiquement pour transporter sa dépouille : tout était prévu. La procession se déroulera dans l’enceinte du château, jusqu’à la chapelle Saint-George. "Cet évènement, c’est exactement ce que le prince Philip aurait voulu, parce que c’est d’une taille raisonnable, c’est ordonné, et discipliné", estime Alastair Bruce, journaliste Sky News spécialiste de la famille royale. A l’intérieur, seuls 30 membres resserrés de la famille royale sont invités à assister à la cérémonie.