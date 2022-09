C'est désormais officiel. Charles III a été proclamé roi, samedi 10 septembre, lors d'un Conseil d'accession au palais Saint-James, à Londres. "Nous proclamons publiquement, à forte voix, que le prince Charles Philip Arthur George, est par la mort de sa défunte mère, d'heureuse mémoire, notre seigneur Charles le 3e, par la grâce de Dieu, ainsi roi de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord", a déclaré le Conseil d'accession. "Que Dieu bénisse sa majesté."

La nouvelle reine consort, Camilla, et le nouvel héritier du trône, William, étaient présents. L'actuelle Première ministre Liz Truss et les anciens chefs de gouvernement britanniques ont également assisté à cette proclamation. Le Conseil d'accession est composé des membres du Conseil privé et de hauts responsables politiques, évêques, dignitaires de la ville de Londres et ambassadeurs du Commonwealth. Environ 200 d'entre eux, sur plus de 700, étaient sur place.