Après avoir été officiellement proclamé roi, Charles III a pris la parole face au Conseil d'accession, samedi 10 septembre. "Ma mère a donné un exemple de vie, d'abnégation et de service. Malgré la tristesse, nous rendons hommage à cette vie", a-t-il déclaré, rendant une nouvelle fois un hommage appuyé à Elizabeth II.

"Le règne de ma mère a été inégalé dans sa durée, son dévouement et sa dévotion [...] Je suis profondément conscient de ce grand héritage, des devoirs et des lourdes responsabilités de la souveraineté, qui me sont désormais transmis", a déclaré le roi de 73 ans lors de cette cérémonie, télévisée pour la première fois. "C'est une charge lourde que je porte aujourd'hui et à laquelle je vais consacrer le reste de ma vie", a-t-il ajouté.