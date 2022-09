Royaume-Uni : Charles III, nouveau monarque du pays

C’est la première fois qu’un héritier britannique attend son heure aussi longtemps et jamais personne n’était monté sur le trône aussi âgé. Le prince Charles a eu le temps de se préparer à devenir roi. Ces dernières années, la reine lui avait cédé les voyages de représentation se déroulant à l’étranger, prenant ainsi de plus en plus de place dans le royaume. Il accompagnait sa mère à Westminster (Royaume-Uni) pour les discours d’ouverture de la session parlementaire et avait accueilli Emmanuel Macron pour le 80e anniversaire de l’appel du 18 juin par le général De Gaulle.



Une nouvelle popularité

Ainsi, Charles s’est réconcilié avec le peuple britannique. En 1997, à la mort de son ex-épouse, Lady Diana, Charles était détesté, jugé responsable par l’opinion de son couple avec la princesse. Celle-ci avait révélé l’infidélité de son mari et sa liaison avec Camilla Parker-Bowles, son amour de jeunesse. Longtemps célibataire, il a toujours vécu la pression du statut d’héritier. Né en 1948, il n’a que 4 ans lorsque sa mère est devenue reine. Sa grande passion est l’environnement.