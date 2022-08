Lady Diana : une légende toujours aussi vivante

Vingt-cinq ans après, mercredi 31 août, la flamme brûle encore pour les Français venus se recueillir au pont de l’Alma, à Paris, là où la princesse Diana a perdu la vie. Certains viennent en famille. "J’ai dit à ma fille de 18 ans que ce serait bien qu’on vienne devant la flamme en souvenir de Diana pour lui rendre un petit hommage car c’est une date importante", estime une mère de famille. "Je trouve que c’est une femme complètement intemporelle", pense une jeune fille.



Une icône partie tôt

Le 31 août 1997, la voiture qui transporte Lady Diana et Dodi Al-Fayed termine sa course dans le 13e pilier du tunnel du pont de l’Alma. La vie de l’icône, morte à 36 ans, est retracée dans un documentaire, qui sort mercredi. Il raconte son histoire d’amour avec le prince Charles et leur séparation, ainsi que ses engagements humanitaires. Ses fils, William et Harry, qui sont en froid, ne participeront à aucune commémoration publique. Ils honoreront la mémoire de leur mère en privé, chacun de leur côté.