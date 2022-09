Royaume-Uni : après les funérailles d'Elizabeth II, la Première ministre Liz Truss attendue au tournant

La Première ministre britannique a un agenda chargé, partagé entre diplomatie avec l'Assemblée générale des Nations unies et une série de mesures pour faire face aux multiples crises qui traversent le Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni retrouve la réalité. Après les fastueuses funérailles d’Elizabeth II, le pays se réveille avec un avenir incertain. Inflation record, flambée des prix de l’énergie, diplomatie compliquée... La nouvelle Première ministre commence vraiment son mandat maintenant. Et, dès cette semaine, Liz Truss a beaucoup à faire.

Un premier exercice de politique internationale

Il faut rattraper deux semaines en quatre jours. Deux semaines sans Parlement, sans décision politique. C'est d’abord un exercice de diplomatie pour Liz Truss. Elle s’est envolée pour New York et l’Assemblée générale des Nations Unies qui commence ce mardi 20 septembre. En marge du programme officiel, un entretien avec Joe Biden. Elle devra notamment expliquer sa position sur le protocole nord-irlandais. Le président américain, fier de ses racines irlandaises, est très attentif à ce qui se passe là-bas.

Au passage, la nouvelle Première ministre britannique aura l’occasion de préciser à Emmanuel Macron si elle le considère comme un ami ou un ennemi. Une question qu’elle avait laissé sans réponse il y a quelques semaines.

Des annonces à tire-larigot

Son gouvernement va faire des annonces sur un rythme soutenu. Mercredi, le plan de soutien aux entreprises face à la flambée des prix de l’énergie. Jeudi, la réorganisation des services de santé publics, exsangues après la pandémie.

Et vendredi, un mini-budget qui doit révéler comment baisser les taxes et les impôts, de manière drastique, comme l’a promis la Première ministre lors de sa conquête pour le 10 Downing Street. Liz Truss doit décider, avancer, convaincre et vite. Elle n’a pas le choix.