Royaume-Uni : Liz Truss, un gouvernement avec une nouvelle dame de fer ?

Au Royaume-Uni, Liz Truss devrait être désignée Première ministre, à la suite de Boris Johnson, lundi 5 septembre. Cette femme de 47 ans, déjà comparée à Margaret Thatcher, est une conservatrice et pro-Brexit. Elle a déjà suscité une polémique en attaquant la France.

Lundi 5 septembre, avant même l’annonce des résultats, les médias britanniques annonçaient Liz Truss comme la probable gagnante de l’élection interne du Parti conservateur. Elle aurait déjà préparé son cabinet. La ministre des Affaires étrangères de Boris Johnson devançait son adversaire Rishi Sunak dans les sondages tout l’été. La campagne s’adressait uniquement aux militants de droite.

La France pas amie du Royaume-Uni

Liz Truss n’est pas toujours à l’aise en public et on lui reproche un manque de spontanéité. La politicienne a grandi dans une famille de gauche, avant de virer à droite. Elle a choisi d’incarner une Margaret Thatcher, avec l’objectif de baisser les impôts. Ses relations avec la France pourraient s’avérer tendues. Il y a quelques jours, elle a refusé de qualifier Emmanuel Macron d’ami du Royaume-Uni. Le pays est en crise économique et social, avec un niveau d’inflation record depuis 40 ans.