Mort d'Elizabeth II : la folle semaine de Liz Truss, la nouvelle Première ministre du Royaume Uni

Il y a une semaine, lundi 5 septembre, Liz Truss était une ministre en vue, favorite pour succéder à Boris Johnson. Sa victoire proclamée, elle s’envole pour Balmoral afin de rencontrer la reine. La nouvelle cheffe du gouvernement est alors loin de se douter que la souveraine vit ses derniers jours. La photo de leur poignée de main sera pourtant la dernière de la monarque.

De retour au 10 Downing Street, Liz Truss prononce ses premiers mots en tant que Première ministre du Royaume Uni : "Je viens d'accepter l'aimable invitation de sa majesté la reine à former un nouveau gouvernement".

Liz Truss forme son gouvernement et doit affronter l’opposition devant la chambre des Communes. Jeudi, elle présente un plan de lutte contre la flambée des prix de l’énergie, une mesure capitale. Mais elle blêmit à la lecture d’une note. Elle apprend qu'Elizabeth II va mal. Quelques heures plus tard, nouveau la Première ministre tient un nouveau discours devant Downing Street : "Nous sommes tous dévastés par l'information qui vient de nous parvenir de Balmoral..."

On behalf of a grieving nation I offer my deepest condolences on the passing of Her Majesty.



She was the rock on which modern Britain was built.



The thoughts of this government and this nation are with His Majesty The King and his family. pic.twitter.com/1tUra5luLf