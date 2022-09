Mort d’Elizabeth II : la famille royale quitte petit à petit Balmoral

Après des retrouvailles non prévues suite au décès de la reine, la famille royale sort du château de Balmoral au compte-gouttes. "Il reste William dans l’enceinte du château de Balmoral, pas d’information sur son programme mais il est probable qu’il regagne dès cette après-midi Windsor car son épouse Kate et les enfants y sont restés", souligne Matthieu Boisseau, présent sur place. "C’est un moment très douloureux que vit la famille, un moment de deuil, mais aussi de retrouvailles entre les deux frères Harry et William alors que de profondes tensions subsistent depuis le départ d’Harry pour les États-Unis et depuis ses propos fracassants à l’endroit de la famille royale", ajoute le journaliste.

Harry et William déjà à Balmoral lors du décès de leur mère

Deux frères qui n’avaient d’ailleurs pas imaginé qu’ils se retrouveraient si vite. "Avant l’annonce du décès d’Elizabeth II, les deux frères n’avaient pas prévu de se rencontrer alors qu’Harry se trouvait déjà au Royaume-Uni. Ils se sont finalement retrouvés autour de la dépouille d’Elizabeth II, un traumatisme qui en rappelle forcément un autre. En 1997, Harry et William se trouvaient déjà au château de Balmoral lorsqu’ils ont appris le décès accidentel de leur mère, Lady Diana", conclut Matthieu Boisseau. Les deux fils du roi Charles III devraient être amenés à se revoir plusieurs fois au cours des prochains jours.