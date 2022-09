Mort d’Elizabeth II : entre la Normandie et la reine, une histoire d’amour réciproque

Bayeux (Calvados), la plus anglaise des villes françaises, porte le deuil de sa reine. Les portraits d’Elizabeth II et son mari couvrent les murs du pub Georges VII. En signe de deuil, les patrons ont enlevé, jeudi, tous les fanions et les accessoires de feu la souveraine, et peinent à cacher leur émotion. "C’est une grande personne", souligne Georges-André Enyedi, au bord des larmes. Elizabeth II portait le titre de duc de Normandie, montrant l’histoire commune entre la Grande-Bretagne et la Normandie.



Six voyages en Normandie

"En 1944, la ville a été libérée par les Anglais, ma mère me dit souvent ‘je me souviens encore de les voir arriver à vélo’", met en lumière un Bajocasse. La reine a fait, en tout, six voyages en Normandie. Dans un cadre privé pour assouvir sa passion des pur-sang dans les nombreux haras du bocage, ou dans le cadre de ses fonctions sur les plages du Débarquement. La dernière visite de la souveraine en France remonte à 2014. Comme tous les dix ans, elle venait saluer la mémoire des vétérans britanniques de la guerre.