Mort d’Elizabeth II : les funérailles de la reine ont commencé à Westminster

Au son des cornemuses, le cercueil royal avance lentement sur un affût de canon, à Londres (Royaume-ni), lundi 19 septembre. 142 marins de la Royal Navy accompagnent la reine Elizabeth II. À l’arrière du cortège, on retrouve le roi Charles II, sa sœur Anne et ses frères Andrew et Edward. Suivent William, l’héritier du trône, et son frère Harry, qui ne porte pas son costume militaire, puisqu’étant mis en retrait de la couronne.

300 chefs d’ État

Quelques minutes plus tôt, la reine consort Camilla et le reste de la famille royale ont fait leur entrée dans une abbaye de Westminster pleine à craquer. Dans un balai millimétré, les funérailles d’Elizabeth II, qui a régné pendant 70 ans sur le Royaume-Uni, peuvent commencer. Jamais autant de chefs d’État n’ont été rassemblés. Ils sont 300 à être venus du monde entier. Le président de la République française est présent. Parmi les absents remarqués, on note notamment le pape François 1er, fatigué.