Mort d’Elizabeth II : les Britanniques attendent des heures pour faire leurs adieux à leur reine

Mercredi 14 septembre, on observe une file d’attente longue de 4,5 km le long de la Tamise et tout autour du palais de Westminster, à Londres (Angleterre). Disciplinés, les Anglais et les touristes venus rendre un dernier hommage à la reine ont patienté toute la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 septembre 2022. Ils sont prêts à tout pour ne pas rater ce dernier rendez-vous avec la reine : "Je ne sais pas combien de temps on va attendre, mais quand on a commencé à faire la queue, on nous a dit huit heures", confie une Londonienne.

Dernières révérences

Toute la nuit, une longue file ininterrompue a été contrôlée strictement à l’entrée du palais de Westminster où repose la souveraine. Pendant quatre jours, jusqu’au lundi 19 septembre à 6 heures, les Anglais font leurs ultimes prières et révérences devant le cercueil. À la sortie, les Britanniques confient leurs émotions : "Vous rentrez et vous sentez que vous êtes en présence de la meilleure personne au monde", explique une Anglaise, les larmes aux yeux.