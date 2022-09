Mort d’Elizabeth II : combien coûte la famille royale aux Britanniques ?

Alors que la couronne britannique connaît un changement de monarque suite à la mort d’Elizabeth II, la question du coût de la famille royale peut se poser. Le point est pourtant très sensible pour la famille royale. "Cette année, la monarchie britannique a coûté 119 millions d’euros. C’est la première fois que la facture pour les contribuables britanniques passe la barre symbolique des 100 millions d’euros, explique Anne Sylvain, sur le plateau du 12/13 , vendredi 16 septembre. Alors bien sûr, il y a les voyages de la famille, le train de vie de ces majestés, mais aussi la rénovation du Palais de Buckingham. En fait, cela coûte 1 euro 50 par citoyen britannique et par an, 89 centimes si on exclut la rénovation du château du Buckingham." Par exemple, les frais de personnel du palais de Buckingham reviennent à 27,5 millions d’euros, les frais de ménage à 800 000 euros, les frais de bouche à 684 000 euros…



La famille royale rapporte aussi

Mais la famille royale rapporte également de l'argent aux Britanniques. "En 2017 par exemple, la monarchie a rapporté un peu plus de 2 milliards d’euros au pays sous forme de tourisme, de produits dérivés : les mugs et autres gadgets, par exemple à l’effigie de feue la reine." Il y a aussi les grands événements très médiatiques, comme le mariage de Harry et Meghan, qui a coûté un peu plus de 51 millions d’euros, mais a rapporté 1 milliard 15. Les naissances des enfants de William et Kate ont quant à elle rapporté 894 millions d’euros. "Il ne faut pas oublier ce que l’on appelle le 'soft power', c’est-à-dire l’image, le glamour que cela représente, les séries comme The Crown", indique Anne Sylvain. Ainsi, 77 % des Britanniques soutiennent la monarchie.