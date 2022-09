Mort de la reine Elizabeth II : les postiers et les cheminots britanniques suspendent leur grève "par respect"

Les syndicats appuient sur pause. Réagissant à la mort de la reine Elizabeth II, des organisations représentant les cheminots mais aussi des employés des services postaux britanniques ont annoncé vendredi 9 septembre la levée temporaire des grèves prévues pour les jours à venir, dans un contexte économique et social explosif au Royaume-Uni.

"Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille, ses amis, et au pays tout entier", a déclaré Mick Lynch, qui est à la tête du syndicat Rail, Maritime and Transport (RMT). "Par respect (...), les actions prévues les 15 et 17 septembre sont annulées", a fait savoir l'organisation. Un autre syndicat du rail, la Transport Salaried Staffs Association (TSSA) a choisi de reporter ses journées de mobilisation prévues pour tout le mois de septembre. Du côté des postiers, l'important mouvement de grève prévu par l'Union des employés des communications (CWU) pour ce vendredi 9 septembre a été annulé.

Upon the news that HM Queen Elizabeth has died, TSSA expresses deepest condolences to her family, friends, the country and those affected by her passing.

TSSA is cancelling planned industrial action for September and will be respecting the period of public mourning. pic.twitter.com/dgHdv494Im — TSSA (@TSSAunion) September 8, 2022

Des grèves inédites agitent le pays

Depuis le mois de juin dernier, le Royaume-Uni connaît une succession de débrayages qui ont touché le réseau ferroviaire national, le métro de Londres, ou encore le port de Felixstowe, le plus grand d'Angleterre, à la fin du mois d'août. Il s'agit du plus gros mouvement de grève depuis des décennies face à l'inflation, qui a atteint en juillet 10,1% sur un an et pourrait dépasser 13% en octobre – soit le niveau le plus élevé d'un pays du G7. Des mouvements citoyens comme Enough is Enough ("Trop c'est trop") ou la campagne Don't Pay (qui incite les Britanniques à ne plus payer leurs factures d'énergie) ont rejoint la contestation nationale, et continuent d'appeler à manifester à partir du 1er octobre prochain.