Mort d’Elizabeth II : un protocole précis mis en œuvre

Cela fait plusieurs années que le protocole en cas de décès de la reine est établi. Il s’est enclenché, jeudi 8 septembre, après l’annonce du décès de Sa Majesté et durera une dizaine de jours.

C’est un protocole millimétré, préparé depuis des décennies qui s’est enclenché après le décès d’Elizabeth II au château de Balmoral, jeudi 8 septembre. L’opération "licorne" verra dans un premier temps Charles se rendre à Londres pour rencontrer la Première ministre Liz Truss et s’assurer de la bonne organisation des funérailles de sa mère. Il doit ensuite s’adresser aux Britanniques dans la soirée avant d’être proclamé roi, samedi. En Ecosse, le cercueil de la reine doit être transporté à Édimbourg, au palais de Holyrood, puis à la cathédrale Saint-Gilles, pour une messe.

2 000 invités pour les funérailles

Il est ensuite prévu que la dépouille de la reine commence son trajet en train royal vers Londres. Plusieurs arrêts sont prévus et des fleurs seront jetées sur le train. Une fois à Londres, la dépouille de la reine rejoindra la salle du trône de Buckingham Palace. Dans six jours, un hommage public sera organisé au palais de Westminster, la dépouille de la reine y sera exposée, 23 heures sur 24 comme ce fut le cas pour son père Georges VI. Les funérailles de la reine se dérouleront dans une dizaine de jours, en présence de 2 000 invités. Le pays se figera et la cloche de Big Ben retentira. Elizabeth reposera au côté de son mari Philippe au château de Windsor. La période de deuil se poursuivra sept jours après les funérailles.