Vidéo Mort d'Elizabeth II : treize grandes dates de sa vie

La reine Elizabeth II s'est éteinte à l'âge de 96 ans, jeudi, après 70 ans de règne. Retour sur les principaux événements qui ont marqué sa vie et le Royaume-Uni.

Monarque la plus célèbre de la planète, la reine Elizabeth II s'est éteinte, jeudi 8 septembre, à l'âge de 96 ans dans sa résidence écossaise de Balmoral. La reine est décédée "paisiblement", a annoncé le Palais de Buckingham. Les drapeaux ont été mis en berne au dessus du palais et "God Save the Queen" a été joué sur la BBC.

La disparition de la souveraine, dont l'état de santé s'était dégradé depuis un an susicte une immense émotion au Royaume-Uni et dans le monde. Symbole de stabilité ayant traversé imperturbable les époques et les crises, elle a côtoyé, depuis la mort de son père George VI en 1952, quand elle n'avait que 25 ans, Nehru, Charles de Gaulle ou Nelson Mandela qui l'appelait "mon amie".

Pendant son règne, elle a assisté à la construction puis à la chute du mur de Berlin, et a rencontré 12 présidents américains. Retour sur les 13 grandes dates d'Elizabeth Alexandra Mary Windsor née le 21 avril 1926.