Mort d'Elizabeth II : retour sur une journée sous haute tension

La reine Elizabeth II est décédée, jeudi 8 septembre, à l'âge de 96 ans, au château de Balmoral, en Écosse. C'est d'une voix grave que le présentateur de la BBC l'a annoncé : "Il y a quelques instants, le palais de Buckingham a annoncé le décès de la reine Elizabeth II. Le communiqué explique que la reine est décédée paisiblement à Balmoral."

La famille royale au chevet de la reine

À la mi-journée, toute la famille royale avait convergé à son chevet, dans sa résidence d'été. Les princes Andrew et Edward dans la même voiture, le prince William au volant. Les visages étaient fermés. Le prince Harry, lui aussi, les a rejoints un peu plus tard. Plus tôt dans l'après-midi, la Première ministre Liz Truss s'était rapprochée du speaker, alors en plein débat à la Chambre des communes. Elle avait alors lu une note concernant l'état de santé d'Elizabeth II, puis avait quitté la pièce. Quelques minutes plus tard, les députés avaient apporté leur soutien. Depuis l'annonce de son décès, une foule de Britanniques s'est amassée devant les grilles du palais de Buckingham. Jeudi soir, le monde entier pleure celle qui a régné pendant 70 ans.