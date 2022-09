Mort d'Elizabeth II : l'héritage colossal laissé par la reine

Charles III n'hérite pas seulement des responsabilités et du pouvoir d'Elizabeth II. L'héritage matériel et financier est lui aussi considérable.

Elizabeth II laisse derrière elle la couronne, mais aussi un héritage considérable. Toute sa vie, elle a accumulé une immense fortune personnelle et de nombreuses propriétés. Par exemple, le château de Balmoral, en Écosse, est évalué à 114 millions d’euros, celui de Sandringham, dans l’est de l’Angleterre, à 65 millions d’euros, sans compter de prospères terres agricoles dans tout le royaume. Il y a aussi un important portefeuille d’actions, une collection royale de timbres, des œuvres d’art et des chevaux pur-sang. Au total, la fortune de la reine est estimée à 436 millions d’euros.

Un héritage également moral

La répartition de la fortune aux enfants et petits-enfants devrait rester secrète. Pour ce qui concerne les joyaux de la couronne, ils sont transmis automatiquement de monarque à monarque. Ils reviendront donc à Charles III, tout comme le duché de Lancaster, qui génère 27 millions d’euros chaque année. Le roi ne paiera aucun droit de succession afin de protéger le patrimoine royal. Par répercussion, William récupère donc le duché de son père et les recettes qui vont avec, soit 24 millions d’euros par an. L’héritage est aussi moral, car Elizabeth II était la bienfaitrice de 600 œuvres de charité.