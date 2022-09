Mort d'Elizabeth II : l'Écosse dit adieu à la reine

"Le cortège devrait passer ici, juste derrière mois, dans quelques dizaines de minutes, puisqu'il a quitté le château de Balmoral, en Écosse, il y a environ une heure et demie", rapporte le journaliste Ben Barnier, en direct d'Aberdeen (Écosse), dimanche 11 septembre. Il note par ailleurs que le dispositif de sécurité est "très important", et la foule "de plus en plus compacte".

Réunion religieuse à la cathédrale Saint-Gilles

En Écosse, la reine venait s'échapper de Londres (Royaume-Uni) et "des tensions du palais". "C'était vraiment son lieu de vacances préféré", ajoute le journaliste. "[Le convoi] va poursuivre son périple écossais jusqu'à Édimbourg (Écosse) ce soir. Demain, lundi, il y aura un convoi dans le centre d'Édimbourg avec une réunion religieuse à la cathédrale Saint-Gilles en présence de la famille royale, et ce seront les dernières heures d'Elizabeth II sur cette terre d'Écosse", explique Ben Barnier. Elle rejoindra ensuite Londres mardi, en avion.