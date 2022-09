Mort d'Elizabeth II : "Elle était profondément francophone et francophile et donc profondément européenne", salue Jack Lang

"Elle était profondément francophile, francophone et donc profondément européenne", salue Jack Lang ancien ministre de la Culture après la mort jeudi 8 septembre de la reine Elizabeth II à l'âge de 96 ans. "Elle était curieuse de tout. J'ai passé des heures et des heures avec elle bavardant de l'histoire, de la culture et même de la politique", confie Jack Lang.

franceinfo : Quels souvenirs gardez-vous d'Elizabeth II. Etait-ce réellement une amie de la France ?

Jack Lang : Très profondément, d'abord elle parlait un magnifique français et puis elle connaissait notre histoire sur le bout des doigts. Notre histoire qui était en même temps l'histoire de l'Angleterre. Elle aimait notre culture, notre art de vivre, notre manière d'être. Elle était profondémente francophile, francophone et donc pronfondément européenne.

Vous l'avez rencontrée à plusieurs reprises notamment lorsque vous étiez le ministre de la Culture de François Mitterrand ?

François Mitterrand m'avait demandé lors de la visite d'État de trois jours de la reine en France en 1992, de l'accompagner, d'être son chevalier servant et j'ai en quelque sorte vécu avec elle pendant trois jours. Je lui ai fait visiter certains monuments de Paris. Nous avons accompli un voyage à travers la France notamment en Val-de-Loire, à Blois, puis à Tours et enfin, je l'ai accompagnée jusqu'à Bordeaux où nous attendait le Britannia qui a aujourd'hui disparu et à bord duquel elle avait proposé un dîner d'adieu au président Mitterrand et à son épouse Danielle Mitterrand.

"C'est une femme très digne, une femme qui respecte une espèce de conformité ancestrale et en même temps très simple et directe. Elle était curieuse de tout." Jack Lang à franceinfo

J'ai passé des heures et des heures avec elle bavardant de l'histoire, de la culture et même de la politique.

C'était un moment qui vous a permis de vraiment la découvrir ?

Après ce voyage à Blois et à Tours, elle était un peu exténuée, j'avais un peu abusé d'elle et quand elle est arrivée dans l'avion à Tours pour se rendre à Bordeaux, elle s'est détendue comme chacun d'entre nous pourrait le faire, elle a retiré ses chaussures à l'étonnement de tout le monde. Elle l'a fait de manière royale de façon simple et directe. Pendant ce voyage d'État, lors du dîner qu'elle a offert au président Mitterrand à la résidence de l'ambassadeur de Grande-Bretagne, à un moment donné, elle s'est épanchée, c'était l'année horrible [Annus horribilis en 1992] avec tous ses malheurs qui s'étaient abattus sur elle, notamment l'affaire Diana. Elle a dit sa douleur, sa souffrance, son angoisse et on était étonnés qu'elle puisse en pleine confiance parler aussi librement de ce qu'elle ressentait au plus profond de son cœur.

Que pensait François Mitterrand de la reine Elizabeth II ?

François Mitterrand qui l'a beaucoup fréquentée, lors de l'inauguration du tunnel sous la Manche et de ses voyages en Grande-Bretagne, a dit qu'il avait observé cette femme, hautaine apparemment hiératique était en même temps une femme très profondément gentille, je le crois. Charles qui va succéder à la reine est un homme francopphile et francophone, il a des idées sur l'architecture, l'environnement et sur la modernité. La question que je me pose : réussira-t-il à contenir ses idées et garder cette obligation de réserve pour exercer cette fonction d'arbitrage ou bien de temps en temps exprimera-t-il son sentiment personnel ?