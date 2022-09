Mort d'Elizabeth II : du scandale à la rédemption, portrait de Camilla, nouvelle reine consort

Sous les applaudissements, l'entrée d'une nouvelle reine à Buckingham Palace (Londres, Royaume-Uni). Aux côtés de Charles III, Camilla Parker-Bowles, paria devenue reine consort, a trouvé sa place dans la monarchie et le cœur des Britanniques. "Je pense qu'elle est dans son rôle. Elle se comporte extrêmement bien", estime une femme. Charles et Camilla se rencontrent en 1970, lors d'un match de Polo. Le coup de foudre est immédiat, mais c'est avec Diana que Charles se mariera, 11 ans plus tard.

"Il faut passer à autre chose"

Camilla était présente, comme elle le fut constamment auprès de Charles. Elle devient ensuite la maîtresse du prince. Tenue pour responsable de son divorce, elle devient la femme la plus détestée du pays. Contre l'avis des Britanniques et de sa mère, il l'a finalement imposée, et épousée en 2005. Dès lors, le couple s'est affiché complice lors de voyages officiels. La reine a finalement accordé à Camilla, il y a quelque mois, le droit de devenir reine consort. "Ce qui s'est passé avec Diana était il y a plus de 25 ans. Il faut passer à autre chose", estime désormais un Britannique.