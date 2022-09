Mort d'Elizabeth II : comment se préparent les funérailles de la reine ?

Quelque 500 dignitaires internationaux, ainsi que des membres de familles royales du monde entier, sont attendus aux obsèques qui auront lieu à l'abbaye de Westminster le 19 septembre.

Un évènement à la mesure de son règne de plus de 70 ans. Les funérailles de la reine Elizabeth II, disparue à l'âge de 96 ans, doivent se tenir lundi 19 septembre à Londres. Une foule immense et des dirigeants du monde entier sont attendus dans la capitale britannique. Franceinfo revient sur le dispositif exceptionnel mis en place pour organiser cette cérémonie qui s'annonce historique.



Une journée de célébrations de Westminster à Windsor

Les funérailles de la souveraine se tiendront onze jours après sa disparition. Elles débuteront à midi, heure de Paris. Le cercueil de la monarque sera transporté de Westminster Hall jusqu'à l'abbaye de Westminster, relate le Guardian*. Un lieu chargé d'histoire pour la monarchie britannique : c'est là que la grande majorité des couronnements se sont déroulés, dont celui de la reine Elizabeth II en 1953. C'est aussi là que la future reine avait épousé le prince Philip, en 1947.

Après la cérémonie, le cercueil sera transféré dans l'après-midi au château de Windsor. La reine y sera inhumée en privé dans la chapelle Saint-George, précise la BBC*. La monarque y reposera dans le caveau royal, aux côtés de son époux le prince Philip, mort en 2021. Un jour férié sera décrété pour l'occasion au Royaume-Uni, a annoncé le roi Charles III samedi. Deux minutes de silence seront également observées dans tout le pays.

Des centaines de personnalités attendues

Quelque 500 dignitaires internationaux sont attendus, selon le gouvernement britannique. Parmi eux, Emmanuel Macron, mais aussi le président américain, Joe Biden, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ou encore le Premier ministre australien, Anthony Albanese. Des membres des familles royales du monde entier sont également annoncés. Le porte-parole du Kremlin a quant à lui déjà dit que Vladimir Poutine ne prévoyait pas d'y assister.

Dans l'abbaye de Westminster, "l'espace sera limité", a toutefois prévenu Downing Street. Le site Politico*, qui cite une note envoyée aux ambassades, rapporte qu'un seul représentant par pays, et son époux ou épouse, sera autorisé à l'intérieur de l'abbaye.

Un immense défi logistique

Se basant sur ces notes du gouvernement britannique qu'il a obtenues, Politico avance que les dirigeants du monde entier sont invités à privilégier, "quand c'est possible", les vols commerciaux aux avions privés pour se rendre au Royaume-Uni. Oubliés aussi les hélicoptères pour se déplacer dans la capitale britannique et les voitures privées pour se rendre aux funérailles. Les dirigeants du monde entier pourraient se rendre à l'abbaye de Westminster en bus, d'après le site d'information.

Si, en dépit de ces recommandations, des dirigeants arrivent quand même dans leur avion privé, ils ne pourront pas atterrir à l'aéroport londonien d'Heathrow mais devront viser des "aéroports moins encombrés", selon le média. "Clairement, les modalités concernant notamment les moyens de transport des dirigeants varieront en fonction de contraintes individuelles. Les recommandations sont seulement des recommandations", a répondu lundi un porte-parole de la Première ministre britannique.

Un important dispositif de sécurité

Au-delà des représentants de chaque Etat, la cérémonie devrait attirer des millions de visiteurs souhaitant assister à ce jour solennel. Depuis l'annonce de la mort de la reine, jeudi soir, Londres a vu affluer des Britanniques et des touristes souhaitant rendre hommage à la monarque disparue, en déposant des fleurs près de Buckingham Palace. L'enjeu sécuritaire est d'autant plus grand que le Royaume-Uni a été frappé par plusieurs attentats ces dix dernières années.

"Ce sera sans doute l'opération policière et de maintien de l'ordre la plus importante jamais mise sur pied au Royaume-Uni", assure Nick Aldworth, ancien coordinateur du contre-terrorisme dans la police nationale, pour The Independent*. Patrouilles à pied supplémentaires dans les rues, les parcs, les transports ; circulation fermée sur certains axes ; fouille des sacs dans les périmètres sensibles ; tireurs d'élite sur les toits ; hélicoptères dans les airs… La police de Londres assure au quotidien britannique mettre en application des plans préparés de longue date.