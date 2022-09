Russie : Vladimir Poutine n'assistera pas aux funérailles de Mikhaïl Gorbatchev

Vladimir Poutine n'assistera pas aux funérailles de Mikhaïl Gorbatchev, mort mardi à l'âge de 91 ans, a annoncé jeudi 1er septembre le porte-parole de la présidence russe. "Nous savons que la cérémonie principale sera le 3 septembre, ainsi que les funérailles, mais l'emploi du temps du président ne lui permettra pas d'être là", a déclaré Dmitri Peskov.



L'héritage de Mikhaïl Gorbatchev, dernier dirigeant de l'URSS, est controversé et source de rancœur en Russie. Selon des images diffusées à la télévision, Vladimir Poutine s'est déjà rendu jeudi à l'Hôpital clinique central (TSKB) de Moscou, où est mort Mikhaïl Gorbatchev, pour lui rendre hommage.

Le président russe a déposé un bouquet de roses rouges près du cercueil ouvert de l'ultime chef de l'URSS. Il a marqué un moment de recueillement de quelques secondes, en regardant la dépouille, puis il a incliné la tête en signe de déférence. Il a ensuite touché le cercueil, fait un signe de croix de la main et s'est éloigné. Il était attendu jeudi pour une visite officielle dans l'enclave de Kaliningrad.

Des "éléments de funérailles nationales"

Mikhaïl Gorbatchev est mort des suites d'une "longue et grave maladie". Grande figure politique du XXe siècle, il a marqué l'Histoire en précipitant, malgré lui, la chute de l'empire soviétique en 1991, alors qu'il essayait de le sauver avec des réformes démocratiques et économiques. La dislocation de l'URSS, qualifiée par Vladimir Poutine de "plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle", a signé la fin de la guerre froide.

Les hommages discrets rendus en Russie à Mikhaïl Gorbatchev illustrent sa faible popularité dans les pays. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, s'est limité à dire que des "éléments de funérailles nationales" seraient présents lors de l'inhumation de Mikhaïl Gorbatchev, notamment une "garde d'honneur".