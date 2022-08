EN IMAGES. Mikhaïl Gorbatchev, dirigeant mal-aimé de l'URSS et coqueluche des Occidentaux

Mort à l'âge de 91 ans, le dernier secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique avait peu à peu laissé tomber la politique après son éviction du pouvoir, en 1991, pour orienter son combat vers la protection de la planète.

Il était le dernier dirigeant de l'Union soviétique. Mikhaïl Gorbatchev est mort, mardi 30 août, à l'âge de 91 ans en Russie, a annoncé un hôpital dépendant de la présidence russe et cité par les agences de presse du pays. "Aujourd'hui dans la soirée, après une longue maladie grave, Mikhaïl Sergueïvitch Gorbatchev est décédé", a annoncé l'hôpital (TSKB) où il était soigné. Arrivé au pouvoir en 1985, Mikhaïl Gorbatchev avait lancé une vague de réformes politiques et économiques visant à moderniser et à démocratiser l'Union soviétique, alors confrontée à des graves crises.

La mort de cet ardent partisan d'un rapprochement avec l'Occident, prix Nobel de la paix en 1990, intervient en pleine offensive de l'actuel président russe Vladimir Poutine en Ukraine, amorcée en février et dénoncée comme une résurgence de l'impérialisme russe. Pour une partie des Russes, Mikhaïl Gorbatchev a détruit le statut de grande puissance du pays. Retour en images sur la vie de celui qui démissionna le 25 décembre 1991, signant la fin de l'Union soviétique.