Mort d'Elizabeth II : Charles III est le nouveau roi d'Angleterre

Il est midi, samedi 10 septembre. Au balcon du palais Saint-James (Royaume-Uni), la nouvelle est proclamée au royaume. "Le prince Charles, à la suite de notre reine bien-aimée, devint notre seul roi légitime, Charles III", déclare David White, roi d'armes de l'ordre de la jarretière. Quelques instants plus tôt, le conseil d'accession s'est réuni dans les salons du palais. Composé de 700 personnalités de premier plan, parmi lesquelles les anciens premiers ministres, Tony Blair et Boris Johnson, il a annoncé dans un premier temps la mort de la reine.

Cérémonie en direct à la télévision

Les membres du conseil, dont le prince William, ont signé ensuite le registre qui proclame le nouveau roi, en son absence. Ce dernier a ensuite fait son apparition pour la cérémonie, diffusée pour la première fois en direct à la télévision. "Ma mère a donné un exemple de vie, d'abnégation et de service", a-t-il déclaré, se disant "profondément conscient [du] grand héritage" et des "lourdes responsabilités qui [lui] incombent". Il a ensuite prêté serment et s'est engagé à défendre l'Église protestante d'Ecosse. A l'extérieur du palais, une foule compacte a suivi la cérémonie de proclamation. 41 coups de canon ont été tirés face à la Tamise.