Funérailles d’Elisabeth II : "On peut estimer une perte d'environ 0,8% du PIB sur le trimestre" à cause du jour férié, selon une économiste de l'OFCE

Le jour des funérailles de la reine Elizabeth II, lundi 19 septembre, sera férié au Royaume-Uni. Le pays va s'arrêter et l'activité ralentir selon Catherine Mathieu.

Le lundi 19 septembre prochain auront lieu les funérailles d'Elisabeth II à Londres, à l'abbaye de Westminster. Le roi Charles III, son fils qui lui a succédé, a déclaré un jour férié au Royaume-Uni pour l'occasion. "On peut estimer qu'on aura une perte d'activité et une perte de 0,8% du PIB sur le trimestre", a expliqué lundi 12 septembre sur franceinfo Catherine Mathieu, économiste à l'OFCE et spécialiste du Royaume-Uni.

Premier défi politique pour Liz Truss

Selon elle, "c'est difficile de chiffrer l'impact économique de ces funérailles et de ce jour férié parce que c'est un événement exceptionnel". Cependant, elle rappelle que "lors des précédents événements exceptionnels comme le jubilé de la reine en juin dernier, où un jour férié avait aussi été accordé, le pays avait perdu jusqu'à 0,8% du PIB sur le trimestre en question". "Nous pouvons estimer aujourd'hui qu'on aura peut-être une perte d'activité de cet ordre-là", ajoute-elle. "Ce qui sera surtout important, c'est de voir le 19 septembre, combien de personnes seront effectivement en congés".

"Ce moment va rester un élément important pour la nouvelle première ministre Liz Truss", affirme également Catherine Mathieu. "Pour le moment, le temps politique est suspendu, donc on verra à la fin septembre ou en octobre quels types de mesures elle pourra prendre pour relancer l'économie britannique et éviter que celle-ci ne plonge dans une forte récession".

La reine Elisabeth II est morte jeudi à 96 ans dans son château écossais de Balmoral.