Funérailles d'Elizabeth II : les Britanniques présents en nombre à Londres

Lundi 19 septembre, les funérailles de la reine Elizabeth II ont lieu à Londres (Royaume-Uni). Les portes de Westminster Hall, où le cercueil de la souveraine était exposé au public, ont été refermées. "Nous sommes aux abords de Westminster depuis 4h du matin, et c'est un flot continu de Britanniques et de touristes qui ne cessent d'affluer. Chacun cherche la bonne position autour de l'abbaye de Westminster. Beaucoup de Britanniques qu'on a vus en tenue de deuil : certaines femmes en chapeau, les hommes en cravate en queue-de-pie", rapporte la journaliste Stéphanie Perez, en direct de la capitale britannique.

Pas question de manquer les adieux à la souveraine

"Les Britanniques ont l'habitude de se rassembler pour ces grands événements royaux autour de leur monarchie, mais aujourd'hui, sans conteste, ça sera beaucoup plus sobre, beaucoup plus triste que d'habitude. Pas question pour tous ces Britanniques de manquer ces adieux à la reine Elizabeth. La plupart d'entre eux, toute la semaine, nous ont répété la même chose : elle a donné 70 ans de sa vie, on peut bien lui donner ces quelques heures d'attente", conclut la journaliste.