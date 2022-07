Météo : le Royaume-Uni émet sa première alerte rouge chaleur extrême, prévoyant des températures atteignant 40 °C

C'est inédit. Le service météorologique britannique a émis, vendredi 15 juillet, pour la première fois, une alerte rouge "chaleur extrême" pour lundi et mardi en Angleterre. Les températures pourraient dépasser des records, voire le seuil des 40 °C.

"Des températures exceptionnelles, peut-être records, sont probables en début de semaine prochaine", a prévenu Paul Gundersen, chef météorologiste au Met Office britannique. "Il y a actuellement 50% de chances que nous voyions les températures atteindre 40 °C et 80% de chances que de nouvelles températures maximales soient atteintes", a-t-il ajouté.

Le record de chaleur jamais enregistré au Royaume-Uni s'élève à 38,7 °C, relevé au jardin botanique de Cambridge (est de l'Angleterre) le 25 juillet 2019.

