Meghan et Harry : le Royaume-Uni sous le choc

Meghan Markle et le prince Harry prennent leur distance avec la royauté. Le couple le plus glamour de la couronne britannique ne veut plus tenir son rôle au sein de la famille royale. Même si cette décision était plus ou moins prévisible, les journaux britanniques ont tous consacré leur une à cette information.

"On n'avait jamais vu ça au sein de la monarchie"

Le ton est souvent acerbe contre les Sussex qui ont décidé de vivre une partie de l'année en Amérique du Nord. Depuis cette annonce, les Britanniques sont partagés entre compréhension et colère. "Ce qui nous choque c'est que la Reine n'a été informée de rien. Ils l'ont fait dans leur coin. On n'avait jamais vu ça au sein de la monarchie", estime une passante. Une autre confie de manière très pragmatique : "J'espère juste qu'ils pourront se financer eux-mêmes cette nouvelle vie plutôt qu'avec l'argent public".

Le JT

Les autres sujets du JT