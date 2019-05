Londres : le Royaume-Uni attend toujours la naissance du "Royal baby"

"No news" précise Arnaud Comte en duplex à Londres. Pas de nouvelles, en effet, car contrairement aux rumeurs qui courent, aucune naissance n'a été annoncée. Le Royaume-Uni attend toujours la naissance du bébé de Meghan Markle et du Prince Harry. Il n'y a toujours pas de communiqué de la part de la royauté samedi 4 mai.

Un voyage du Prince Harry annulé lance la rumeur

Pourtant depuis quelques jours, des détails n'échappent pas aux yeux des Britanniques. Le Prince Harry devait en effet se rendre mercredi 1er mai aux Pays-Bas et il a finalement annulé son voyage, deux jours après avoir confirmé. Certains bookmakers ont ainsi suspendu les mises, en pariant sur le fait que le bébé serait déjà né. "On n'a pas encore osé aller frapper aux portes de Buckingham pour vérifier", admet Arnaud Comte. A noter que l'enfant n'est que septième sur la liste de succession au trône et qu'il n'a quasiment aucune chance de régner un jour.

